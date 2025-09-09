Джонс о возвращении в UFC: Я активно тренируюсь 5 дней в неделю

Легендарный боец смешанных единоборств рассказал о подготовке к возвращению на турнире UFC в Белом доме.

«Я не завершил карьеру. Я активно тренируюсь пять дней в неделю и прохожу допинг-тестирование в UFC. Я готовлюсь к турниру в Белом доме, и я буду готов к турниру, это моя цель, это мое намерение, но в конечном счете все зависит от босса»

Джонс этим летом объявил об отказе статуса чемпиона в тяжелой весовой категории и завершил профессиональную карьеру. Последний его поединок состоялся в ноябре прошлого года.

Тогда он победил техническим нокаутом в третьем раунде Стипе Миочича ударом ногой с разворота в корпус. Всего на счету Джонса 29 побед и одно поражение в ММА.