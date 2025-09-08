Ган о бое с Аспиналлом: Я много работал над борьбой и покажу это

Первый номер рейтинга тяжелого дивизиона UFCрассказал о своей подготовке к бою с действующим чемпионом, который пройдет на UFC 321 в октябре.

«Поверьте мне, как человеку, который тоже начинал с тайского бокса, за мной стоит сильная команда. Мой тренер Фернан Лопес, мы работали над нашей борьбой в партере. Мы точно знаем, что делаем.

Иногда мне не удавалось это показать, и это моя вина, но на этот раз, поверьте, я работал и смогу показать это в следующий раз. С марта я тренируюсь, выкладываясь на полную.

Я не играл в PlayStation, не ходил на матчи Лиги чемпионов и не смотрел разные соревнования, как некоторые другие. Я, действительно, тренировался, так что я сосредоточен», — заявил Ган.