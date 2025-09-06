Волкановски рассказал, кого из бойцов UFC ненавидит больше всего

Чемпион UFC в полулегком весе намекнул , что хочет подраться с, заявив о нем, как о бойце, которого он ненавидит.

«Есть ли боец, которого я терпеть не могу? Да, Колби Ковингтон. Это очевидно. Колби, я предлагаю тебе сказать что-нибудь мне в лицо, потому что я бы с удовольствием дал тебе пощечину. В спорте ты часто сталкиваешься с негативной реакцией со стороны людей, которые даже не связаны с этим видом спорта. Многие парни, занимающиеся ММА одни из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Это одни из самых дисциплинированных и уважающих себя парней. Но часто встречаются такие недоумки, как Ковингтон, которые заходят слишком далеко»

Ковингтон бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе. На данный момент «Хаос» идет на серии из двух поражений подряд.