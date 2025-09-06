2-й период Металлург Магнитогорск — Ак БарсОнлайн
    Андрей Разин«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс». Онлайн, прямая трансляция
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 14:51
    • Зидан близок к назначению главным тренером «Фенербахче»
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
    Все новости спорта

    Волкановски рассказал, кого из бойцов UFC ненавидит больше всего

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Колби Ковингтон
    Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски намекнул, что хочет подраться с Колби Ковингтоном, заявив о нем, как о бойце, которого он ненавидит.

    Александр Волкановски
    Александр Волкановски

    «Есть ли боец, которого я терпеть не могу? Да, Колби Ковингтон. Это очевидно. Колби, я предлагаю тебе сказать что-нибудь мне в лицо, потому что я бы с удовольствием дал тебе пощечину. В спорте ты часто сталкиваешься с негативной реакцией со стороны людей, которые даже не связаны с этим видом спорта. Многие парни, занимающиеся ММА одни из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Это одни из самых дисциплинированных и уважающих себя парней. Но часто встречаются такие недоумки, как Ковингтон, которые заходят слишком далеко»

    Ковингтон бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе. На данный момент «Хаос» идет на серии из двух поражений подряд.

