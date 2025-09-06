Ковингтон: Дилона Дэниса завалит любой вышибала, он никогда не попадет в UFC

Американский боец считает , что, тренерапо борьбе, никогда не возьмут в UFC.

«Мы собираемся поговорить о Дилоне Дэнисе и его перспективах в UFC? Да даже неподготовленные вышибалы могут завалить Диллона и сделать с ним все, что захотят. Он бездельник. Он вечно ноет, что хочет попасть в UFC. Ты, отстой, Дилон. Ты никогда не попадешь в UFC, так что иди найди нормальную работу»

Дилон Дэннис провел в смешанных единоборствах 3 поединка и в каждом из них одержал победу. Две его викторий были добыты в ныне не существующем промоушене Bellator.

Напомним, что после недавней победы на турнире Misfits Boxing 22 Дилон заявил о желании выступить в UFC против Кевина Холлэнда.