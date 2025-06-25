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    Мэтт Браун о ситуации с Джонсом: Аспиналл самый большой неудачник UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Джон Джонс Сирил Ган Александр Волков Том Аспиналл
    Мэтт Браун назвал нового чемпиона UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла неудачником из-за долгого ожидания боя с Джоном Джонсом и занутявшейся титульной гонки в дивизионе.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Такое ощущение, что у Джона что-то есть против Тома Аспиналла. Как будто он просто хотел полностью разрушить его жизнь всеми возможными способами, и у него это отлично получается. Это ставит Тома в затруднительное положение. Он определенно самый большой неудачник во всей этой истории. Ему пришлось нелегко. Что его ждет дальше? Он будет драться с Сирилом Ганом, которого Джон победил за две минуты. Тяжелый вес уже не тот, что раньше»

    Джонс накануне объявил о завершении карьеры и отказался от титула в тяжелом весе. Аспиналл, которому ранее принадлежал временный пояс, был повышен до статуса бесспорного чемпиона.

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