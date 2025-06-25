Мэтт Браун о ситуации с Джонсом: Аспиналл самый большой неудачник UFC

назвал нового чемпиона UFC в тяжелом весенеудачником из-за долгого ожидания боя си занутявшейся титульной гонки в дивизионе.

«Такое ощущение, что у Джона что-то есть против Тома Аспиналла. Как будто он просто хотел полностью разрушить его жизнь всеми возможными способами, и у него это отлично получается. Это ставит Тома в затруднительное положение. Он определенно самый большой неудачник во всей этой истории. Ему пришлось нелегко. Что его ждет дальше? Он будет драться с Сирилом Ганом, которого Джон победил за две минуты. Тяжелый вес уже не тот, что раньше»

Джонс накануне объявил о завершении карьеры и отказался от титула в тяжелом весе. Аспиналл, которому ранее принадлежал временный пояс, был повышен до статуса бесспорного чемпиона.