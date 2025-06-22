Дюбуа об Усике: Я считаю его одним из лучших в истории, но пришло мое время

Чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF уверен , что сможет нокаутироватьв реванше.

«В эту ночь будет фейерверк. Я буду бросать тяжелейшие удары и проходить через все, что только случится. Я не собираюсь сдаваться. Я считаю Усика лучшим игроком в нашем весе, он входит в десятку лучших в мире за все время, но сейчас, думаю, пришло мое время.

Вы знаете, что я молодой лев, и я должен доказать, что я настоящая сила, новая сила в дивизионе, и я собираюсь взять верх над ним. Я в хорошей форме. На хорошем уровне, как физически, так и морально. Я готов к бою. Это будет грандиозное событие. Оно будет глобальным, всемирным, все будут его смотреть. Я не могу дождаться, это очень много значит для меня»

Ответный бой Усика и Дюбуа пройдет 19 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Даниэль подходит к этой встрече после победы нокаутом в пятом раунде над Энтони Джошуа.