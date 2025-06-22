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    Дюбуа об Усике: Я считаю его одним из лучших в истории, но пришло мое время

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик Энтони Джошуа
    Чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа уверен, что сможет нокаутировать Александра Усика в реванше.

    Александр Усик и Даниэль Дюбуа
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    Александр Усик и Даниэль Дюбуа

    «В эту ночь будет фейерверк. Я буду бросать тяжелейшие удары и проходить через все, что только случится. Я не собираюсь сдаваться. Я считаю Усика лучшим игроком в нашем весе, он входит в десятку лучших в мире за все время, но сейчас, думаю, пришло мое время.

    Вы знаете, что я молодой лев, и я должен доказать, что я настоящая сила, новая сила в дивизионе, и я собираюсь взять верх над ним. Я в хорошей форме. На хорошем уровне, как физически, так и морально. Я готов к бою. Это будет грандиозное событие. Оно будет глобальным, всемирным, все будут его смотреть. Я не могу дождаться, это очень много значит для меня»

    Ответный бой Усика и Дюбуа пройдет 19 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Даниэль подходит к этой встрече после победы нокаутом в пятом раунде над Энтони Джошуа.

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