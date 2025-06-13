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    Кормье высказался о ситуации вокруг боя Джонса с Аспиналлом

    Бои ММА UFC Джон Джонс Даниэль Кормье Том Аспиналл
    Даниэль Кормье рассказал, что на месте чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса он принял бы бой с Томом Аспиналлом.

    Даниэль Кормье
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    Даниэль Кормье

    «Я могу с уверенностью сказать вам, ребята, что если бы я все еще дрался сегодня, если бы я все еще был чемпионом в тяжелом весе, а Том Аспиналл был претендентом номер один, я бы уже дрался с ним — это 1000 процентов.

    То, как я мыслил на протяжении всей своей карьеры, зная, насколько это опасно, только побудило бы меня к такому вызову, если бы я увидел кого-то, кто потенциально мог бы победить меня.

    Это заставило бы меня тренироваться усерднее, умнее и быть более подготовленным, чем я когда-либо мог быть. Вот что это сделало бы со мной. То, что это делает с Джоном Джонсом, очень тревожит меня, и мне трудно это понять.

    Потому что, на мой взгляд, этот парень настоящий боец. Я видел, как Джонс побеждал снова и снова. Это очень странная ситуация», - поделился своими мыслями Кормье.

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