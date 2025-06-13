Гарбрандт хочет провести бой с О’Мэлли в случае победы над Барселосом

Бывший чемпион легчайшего веса UFCза поражение оти бросил «Сахарку» вызов.

«Лично мне нравится Мераб: его упорный труд, его стиль боя, то, какой он человек, по-настоящему скромный парень. Отличный боец. Он выложился по полной в бою с О’Мэлли. У него все хорошо, он побеждает, делает свое дело. А вот Шон выглядел просто ужасно. И в ближайшее время я заинтересован в том, чтобы встретится с ним. Это бой, который продаст много платных трансляций. Сейчас я сосредоточен на бое в эту субботу, а обо всем остальном мы подумаем позже»

Гарбрандт 15 июня встретится в рамках основного карда турнира в Атланте с Раони Барселосом. К этой встрече Коди подходит после поражения сабмишном от Дейвисона Фигередо.