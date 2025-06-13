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    Гарбрандт хочет провести бой с О’Мэлли в случае победы над Барселосом

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили
    Бывший чемпион легчайшего веса UFC Коди Гарбрандт раскритиковал Шона О’Мэлли за поражение от Мераба Двалишвили и бросил «Сахарку» вызов.

    Коди Гарбрандт (справа)
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    Коди Гарбрандт (справа)

    «Лично мне нравится Мераб: его упорный труд, его стиль боя, то, какой он человек, по-настоящему скромный парень. Отличный боец. Он выложился по полной в бою с О’Мэлли. У него все хорошо, он побеждает, делает свое дело. А вот Шон выглядел просто ужасно. И в ближайшее время я заинтересован в том, чтобы встретится с ним. Это бой, который продаст много платных трансляций. Сейчас я сосредоточен на бое в эту субботу, а обо всем остальном мы подумаем позже»

    Гарбрандт 15 июня встретится в рамках основного карда турнира в Атланте с Раони Барселосом. К этой встрече Коди подходит после поражения сабмишном от Дейвисона Фигередо.

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