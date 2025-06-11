Бой «Канело» и Кроуфорда официально анонсирован на 13 сентября

Титульный поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе междуофициально подтвержден.

Встреча состоится 13 сентября в Лас-Вегасе и будет транслироваться на Netflix. Напомним, что сейчас все 4 пояса в категории до 76,2 кг принадлежат Альваресу.

В своем предыдущем поединке, в мае этого года, мексиканский боксер во второй раз в карьере объединил титулы. «Канело» одолел единогласным решением судей Ульяма Скулла, лишив его пояса IBF.

Кроуфорд последний бой проводил летом прошлого года. Теренс одержал победу по очкам над Исраилом Мадримовым, став чемпионом в первом среднем весе по линии WBA.