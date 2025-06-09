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    Джон Джонс назвал самого сложного соперника в карьере

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс поделился, с кем ему было биться в смешанных единоборствах тяжелее всего.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Моим самым трудным соперником был Александр Густафссон. Да, он казался наиболее опасным бойцом, Александр, действительно, заставлял меня выкладываться по полной, и он был единственным, кто смог переиграть меня в UFC. Он вскрыл мою оборону и заставил меня попотеть»

    Джонс и Густафссон дважды дрались друг с другом за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. В первом поединке в сентябре 2013 года «Баунс» одержал победу над Александром единогласным решением судей.

    Ответное противостояние состоялось через 5 лет. В реванше Джонс выиграл нокаутом в третьем раунде в битве за вакантный пояс в весе до 93 кг.

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