Джон Джонс назвал самого сложного соперника в карьере

Чемпион UFC в двух весовых категориях поделился , с кем ему было биться в смешанных единоборствах тяжелее всего.

«Моим самым трудным соперником был Александр Густафссон. Да, он казался наиболее опасным бойцом, Александр, действительно, заставлял меня выкладываться по полной, и он был единственным, кто смог переиграть меня в UFC. Он вскрыл мою оборону и заставил меня попотеть»

Джонс и Густафссон дважды дрались друг с другом за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. В первом поединке в сентябре 2013 года «Баунс» одержал победу над Александром единогласным решением судей.

Ответное противостояние состоялось через 5 лет. В реванше Джонс выиграл нокаутом в третьем раунде в битве за вакантный пояс в весе до 93 кг.