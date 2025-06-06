Доминик Круз: Двалишвили и сам понимает, что О’Мэлли способен его нокаутировать

Бывший чемпион UFC в легчайшем весевысоко оценил шансына досрочную победу в бою с нынешним обладателем титула

«У Шона был совершенно другой лагерь, и он покажет его с совершенно другой стороны, мне это интересно. У него всегда есть сила и стиль, чтобы нокаутировать Мераба, и Мераб сам это понимает.

Он знает, что может быть нокаутирован О’Мэлли, и мы видели, как он сделал это с Алджамейном Стерлингом. И если Мераб поймает О’Мэлли на том, что он тянется к его ведущей ноге, то О’Мэлли заставит его заплатить.

У Двалишвили много проблем на средней дистанции, а у О’Мэлли действительно хорошая работа ног. Он очень подвижный. Он хорош в том, чтобы тянуть соперника на себя, выманивать его для нанесения мощных ударов. Это будет интересный бой», — высказался Круз.