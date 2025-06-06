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    Доминик Круз: Двалишвили и сам понимает, что О’Мэлли способен его нокаутировать

    Бои ММА UFC Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли
    Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз высоко оценил шансы Шона О’Мэлли на досрочную победу в бою с нынешним обладателем титула Мерабом Двалишвили.

    Мераб Двалишвили (справа)
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    Мераб Двалишвили (справа)

    «У Шона был совершенно другой лагерь, и он покажет его с совершенно другой стороны, мне это интересно. У него всегда есть сила и стиль, чтобы нокаутировать Мераба, и Мераб сам это понимает.

    Он знает, что может быть нокаутирован О’Мэлли, и мы видели, как он сделал это с Алджамейном Стерлингом. И если Мераб поймает О’Мэлли на том, что он тянется к его ведущей ноге, то О’Мэлли заставит его заплатить.

    У Двалишвили много проблем на средней дистанции, а у О’Мэлли действительно хорошая работа ног. Он очень подвижный. Он хорош в том, чтобы тянуть соперника на себя, выманивать его для нанесения мощных ударов. Это будет интересный бой», — высказался Круз.

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