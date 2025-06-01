Джейк Пол назвал 6 желаемых соперников после боя с Хулио Сезаром

Популярный американский блогер рассказал , с кем хочет подраться из числа звезд в боксе после того, как 28 июня он проведет очередной поединок с

«После Чавеса я бы вызвал Джервонту Дэвиса, Энтони Джошуа, KSI, Томми Фьюри, Райана Гарсию, Баду Джека. У меня довольно внушительный список желаемых соперников»

В предыдущем поединке Пол выиграл единогласным решением судей у легендарного боксера Майка Тайсона в ноябре прошлого года. Всего у Пола 12 побед и одно поражение на ринге.

Единственный, кому он проиграл, Томми Фьюри, двоюродный брат экс-чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри. Два года назад Джейк уступил британцу раздельным решением.