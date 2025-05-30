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    Поединок Ковингтона против Томпсона предварительно запланирован на UFC 319

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хоакин Бакли
    Трижды бывший претендент на титул, а также экс-обладатель временного пояса UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон близок к подписанию контракта на поединок с 41-летним ветераном Стивеном Томпсоном.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    Их противостояние предварительно запланировано на турнире UFC 319 в Августе в одном карде с титульном боем в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

    Ковингтон сейчас располагается на девятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем поединке он уступил техническим нокаутом Хоакину Бакли в декабре 2024 года.

    До этого в конце 2023-го он проиграл единогласным решением судей в бою за титул Леону Эдвардсу. Томсон, как и Колби, в последнем бою также досрочно уступил Бакли и сейчас занимает 11-е место в рейтинге.

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