Поединок Ковингтона против Томпсона предварительно запланирован на UFC 319

Трижды бывший претендент на титул, а также экс-обладатель временного пояса UFC в полусреднем весеблизок к подписанию контракта на поединок с 41-летним ветераном

Их противостояние предварительно запланировано на турнире UFC 319 в Августе в одном карде с титульном боем в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

Ковингтон сейчас располагается на девятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем поединке он уступил техническим нокаутом Хоакину Бакли в декабре 2024 года.

До этого в конце 2023-го он проиграл единогласным решением судей в бою за титул Леону Эдвардсу. Томсон, как и Колби, в последнем бою также досрочно уступил Бакли и сейчас занимает 11-е место в рейтинге.