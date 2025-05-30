Поединок Ковингтона против Томпсона предварительно запланирован на UFC 319

Колби Ковингтон Фото: globallookpress.com
Их противостояние предварительно запланировано на турнире UFC 319 в Августе в одном карде с титульном боем в среднем весе между Дрикусом Дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.
Ковингтон сейчас располагается на девятой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. В предыдущем поединке он уступил техническим нокаутом Хоакину Бакли в декабре 2024 года.
До этого в конце 2023-го он проиграл единогласным решением судей в бою за титул Леону Эдвардсу. Томсон, как и Колби, в последнем бою также досрочно уступил Бакли и сейчас занимает 11-е место в рейтинге.