Сехудо о Двалишвили: Величайший боец UFC в легчайшем весе, лучше Диллашоу

Бывший чемпион UFC в двух дивизионавеличайшим бойцом в легчайшем весе.

«Дело даже не в борьбе, а в том, как ты выстраиваешь бои. Мераб наносит удары один за другим, и потом внезапно происходит смена уровня. Он очень хорошо сочетает обманные движения и финты с тейкдаунами.

Он не может нокаутировать людей, но просто знает, что у него есть определенный стиль, за счет которого и побеждает. Двалишвили если и не финиширует тебя, то просто утопит в глубоких водах.

Я должен отдать должное Мерабу, и именно поэтому я бы сказал, что он величайший боец в легчайшем весе всех времен. Посмотрите, кого он победил.

Да, он лучше, чем Диллашоу. Посмотрите на список тех, кого он победил, и на то, как он их победил. Разница большая», — отметил Сехудо.