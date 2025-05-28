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    Сехудо о Двалишвили: Величайший боец UFC в легчайшем весе, лучше Диллашоу

    Бои ММА UFC Генри Сехудо Мераб Двалишвили
    Бывший чемпион UFC в двух дивизиона Генри Сехудо назвал Мераба Двалишвили величайшим бойцом в легчайшем весе.

    Генри Сехудо
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    Генри Сехудо

    «Дело даже не в борьбе, а в том, как ты выстраиваешь бои. Мераб наносит удары один за другим, и потом внезапно происходит смена уровня. Он очень хорошо сочетает обманные движения и финты с тейкдаунами.

    Он не может нокаутировать людей, но просто знает, что у него есть определенный стиль, за счет которого и побеждает. Двалишвили если и не финиширует тебя, то просто утопит в глубоких водах.

    Я должен отдать должное Мерабу, и именно поэтому я бы сказал, что он величайший боец в легчайшем весе всех времен. Посмотрите, кого он победил.

    Да, он лучше, чем Диллашоу. Посмотрите на список тех, кого он победил, и на то, как он их победил. Разница большая», — отметил Сехудо.

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