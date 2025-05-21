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    Аспиналл сообщил о психологических проблемах из-за долго ожидания боя с Джонсом

    Бои ММА UFC Джон Джонс Том Аспиналл
    По словам временного чемпиона UFC в тяжелом весе Тома Аспиналла, у него появились психологические проблемы ввиду ожидания боя против обладателя основного титула в их категории Джона Джонса.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Я почти год бездействовал, и у меня не было никаких перспектив, кроме ожидания. Так что сейчас мне психологически сложнее, чем тогда. Даже тогда люди спрашивали: "Ты в порядке? Как ты справляешься с возвращением?" и тому подобное. Я отвечал: "Да, все хорошо".

    Мне есть к чему стремиться, врач сказал, что я скоро смогу начать заниматься борьбой. У меня постоянно были цели, к которым я стремился. А сейчас это просто режим ожидания. Мне говорят, просто будь готов, и мы дадим тебе знать.

    Это довольно сложно психологически, но это битва против Джона Джонса. Сам бой — это совсем другое, а вот сейчас та сложная часть, где мне нужно быть сосредоточенным, сохранять мотивацию, и я стараюсь изо всех сил. Хотя иногда это тяжело», — сообщил Аспиналл.

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