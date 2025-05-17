Анатолий Малыхин: Де Риддер победит Уиттакера болевым приемом

Первый в истории ММА чемпион в трех весовых категорияхдал прогноз на бой своего бывшего соперника в лиге ONEпротив экс-обладателя титула UFC в среднем дивизионе

«В ONE Championship у Де Риддера было 6 побед и ни единого поражения в ММА до встречи со мной. Он удачно дрался в полутяжелом и среднем весе, а теперь он в UFC выступает в дивизионе до 84 кг, и я скажу, что весь дивизион находится под угрозой.

Под большой угрозой. Не стоит недооценивать этого парня. Если кто-то его недооценивает, у него будут очень большие проблемы. Конечно, Уиттакер отличный боец, он хороший соперник.

Роберт в этой игре уже много лет и сейчас находится на спаде. Он не в том состоянии, в котором был в начале, когда был чемпионом. Я думаю, что Чимаев сломал его. И морально, и физически — сломал ему челюсть.

Так что их бой будет очень похож на бой Чимаева с Уиттакером. Я думаю, что Де Риддер, скорее всего, победит болевым приемом», — считает россиянин.