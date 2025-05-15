Шон Брэди высоко оценил шансы Маддалены против Махачева

Первый номер рейтинга в полусреднем весе UFCсчитает, что чемпион их категорииудивит мир в бою с

«Если Махачев собирается подняться выше, то мы с Иэном Гэрри поборемся за статус претендента. Я знаю, что это будет бой в борьбе, и да, именно так я это вижу наше противостояние.

Что касается Джека, то его бой с Махачевым получится намного интереснее, чем люди себе представляют. Он очень хорошо боксирует. Его трудно одолеть. И у него есть способность сразу же подниматься на ноги после борьбы.

Маддалена начал работать с Крейгом Джонсом. А Крейг известен тем, что делает нестандартные вещи на канвасе, и это определенно добавило Джеку мобильности в его плане игры и новых приемов в его арсенале. Я думаю, что Джек пробудет на вершине немного дольше, чем люди думают», — считает Брэди.