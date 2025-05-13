Пакьяо вошел в топ-5 полусредневесов по версии WBC, несмотря на 4 года простоя

WBC поставил легендарного боксерана пятое место в рейтинге полусреднего веса среди действующих бойцов дивизиона.

Накануне филиппинец сообщил о своем возвращении на профессиональный ринг после четырехлетнего простоя. Его очередным соперником станет временный чемпион WBA в полусредней категории Марио Барриос.

На текущий момент Мэнни 46 лет. В последний раз он дрался летом 2021 года и тогда потерпел поражение единогласным решением судей от Йордениса Угаса.

Пакьяо бывший чемпион мира в восьми весовых категориях. На его счету 62 выигранных поединка, 2 ничейных результата и 8 поражений в профессиональной карьере.