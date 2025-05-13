Пэдди Пимблетт хочет подраться октябре в Абу-Даби

Восьмой номер рейтинга легкого дивизиона UFC рассказал о своих сроках возвращения, заявив о желании подраться осенью на турнире в Абу-Даби.

«Я уже давно хотел подраться в Абу-Даби. Там регулярно проходят крупные номерные турнира, и выступить на таком ивенте — это моя мечта. Октябрьский турнир в Абу-Даби идеально подходит по времени для моего возвращения»

В предыдущем своем поединке англичанин победил техническим нокаутом в третьем раунде Майкла Чендлера. Для Пэдди это уже седьмая виктория кряду в рамках легкого веса UFC с момента его дебюта.

В следующем бое британец рассчитывает подраться с кем-либо из числа первой пятерки рейтинга легковесов. После победы над Чендлером Пэдди уже бросил вызов Джастину Гейджи.