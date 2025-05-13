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    Пэдди Пимблетт хочет подраться октябре в Абу-Даби

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт
    Восьмой номер рейтинга легкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт рассказал о своих сроках возвращения, заявив о желании подраться осенью на турнире в Абу-Даби.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    «Я уже давно хотел подраться в Абу-Даби. Там регулярно проходят крупные номерные турнира, и выступить на таком ивенте — это моя мечта. Октябрьский турнир в Абу-Даби идеально подходит по времени для моего возвращения»

    В предыдущем своем поединке англичанин победил техническим нокаутом в третьем раунде Майкла Чендлера. Для Пэдди это уже седьмая виктория кряду в рамках легкого веса UFC с момента его дебюта.

    В следующем бое британец рассчитывает подраться с кем-либо из числа первой пятерки рейтинга легковесов. После победы над Чендлером Пэдди уже бросил вызов Джастину Гейджи.

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