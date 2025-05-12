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    Амир Хан считает, что у Пакьяо будут большие проблемы в бою с Барриосом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Мэнни Пакьяо
    Профессиональный боксер Амир Хан видит у временного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Марио Барриоса хорошие шансы на победу в бою с Мэнни Пакьяо.

    Мэнни Пакьяо
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    Мэнни Пакьяо

    «Марио заслуживает этого боя, потому что каждый боец хочет получить большую прибыль. Я не знаю, сколько сил осталось у Мэнни.

    Если бы они оба были в расцвете сил, я бы сказал, что Мэнни Пакьяо большой фаворит. Но сейчас для Пакьяо это может быть сложный бой. Если бы я давал Мэнни советы, я бы сказал ему не возвращаться.

    Или ему следовало бы подраться с тем, кто уже завершил карьеру, например, со мной, потому что тогда это был бы равный бой. Но когда вы смотрите на молодого бойца, который все еще активен это очень опасно.

    В конце концов, Пакьяо давно не выходил на ринг, и сложно сказать, есть ли у него еще огонь в груди. Барриос выйдет на бой с большой мотивацией победить, потому что этот поединок может изменить его жизнь», — добавил в конце Хан.

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