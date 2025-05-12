Амир Хан считает, что у Пакьяо будут большие проблемы в бою с Барриосом

Профессиональный боксервидит у временного чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBOхорошие шансы на победу в бою с

«Марио заслуживает этого боя, потому что каждый боец хочет получить большую прибыль. Я не знаю, сколько сил осталось у Мэнни.

Если бы они оба были в расцвете сил, я бы сказал, что Мэнни Пакьяо большой фаворит. Но сейчас для Пакьяо это может быть сложный бой. Если бы я давал Мэнни советы, я бы сказал ему не возвращаться.

Или ему следовало бы подраться с тем, кто уже завершил карьеру, например, со мной, потому что тогда это был бы равный бой. Но когда вы смотрите на молодого бойца, который все еще активен это очень опасно.

В конце концов, Пакьяо давно не выходил на ринг, и сложно сказать, есть ли у него еще огонь в груди. Барриос выйдет на бой с большой мотивацией победить, потому что этот поединок может изменить его жизнь», — добавил в конце Хан.