Де Риддер считает Дю Плесси фаворитом в бою с Чимаевым

Бывший чемпион ONE в полутяжелом весе объяснил , почемуне сможет победить

«У меня был некоторый опыт тренировок с обоими парнями. Я бы сказал, особенно в пятираундовом бою, Хамзат, скорее всего, снова выйдет на поединок с целью закончить все сразу, но Дрикуса не так-то просто уложить на настил.

Он очень хорошо двигается, хотя временами это выглядит немного забавно. Его работа ног не так уж плоха. Он выходит из-под прессинга и довольно неплохо двигается вокруг соперника.

Я не вижу такого сценария, чтобы Хамзат сразу же победил его, и, честно говоря, я не вижу, чтобы Хамзат в принципе задушил его в первом раунде.

Каждый раунд, в котором он не сможет его задушить, будет для него все хуже. Потому что с таким нестандартным стилем Дрикуса и такими тяжелыми руками, я думаю, Хамзату придется нелегко», — добавил Де Риддер.