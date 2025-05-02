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    Де Риддер считает Дю Плесси фаворитом в бою с Чимаевым

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Дрикус Дю Плесси
    Бывший чемпион ONE в полутяжелом весе Рейнье Де Риддер объяснил, почему Хамзат Чимаев не сможет победить Дрикуса Дю Плесси.

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    «У меня был некоторый опыт тренировок с обоими парнями. Я бы сказал, особенно в пятираундовом бою, Хамзат, скорее всего, снова выйдет на поединок с целью закончить все сразу, но Дрикуса не так-то просто уложить на настил.

    Он очень хорошо двигается, хотя временами это выглядит немного забавно. Его работа ног не так уж плоха. Он выходит из-под прессинга и довольно неплохо двигается вокруг соперника.

    Я не вижу такого сценария, чтобы Хамзат сразу же победил его, и, честно говоря, я не вижу, чтобы Хамзат в принципе задушил его в первом раунде.

    Каждый раунд, в котором он не сможет его задушить, будет для него все хуже. Потому что с таким нестандартным стилем Дрикуса и такими тяжелыми руками, я думаю, Хамзату придется нелегко», — добавил Де Риддер.

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