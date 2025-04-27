Энтони Смит официально завершил карьеру после проигрыша Миньяну Чжану

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весеобъявил о завершении профессиональной карьеры после неудачного выступления на прошедшем турнире в Канзасе.

В рамках со-главного события вечера «Львиное сердце» уступил техническим нокаутом в первом раунде представителю Китая Миньяну Чжану.

До этого Смит также потерпел досрочное поражение от Доминика Рейеса и единогласным решением судей проиграл представителю топ-10 среднего дивизиона Роману Долидзе.

Последнюю победу Энтони одержал весной прошлого года, когда одолел сабмишном в первом раунде Витора Петрино. Всего в активе американского бойца 38 выигрышей и 22 поражения в ММА.