Конор Бенн хочет взять реванш у Криса Юбенка

Популярный британский боксер-средневес заинтересован в ответном поединке со своим соотечественником

«Это тяжело принять. Я не думал, что бой будет таким напряженным, я не собирался проигрывать и хочу отомстить. Я не думал, что проиграл бой, но я не хочу заблуждаться и говорить, что выиграл его. Бездействие сыграло большую роль. Это был напряженный поединок, и я мог бы выступить лучше. Возможно, 14 месяцев без выступлений сыграли свою роль. Я рад, что смог дать вам, ребята, хороший бой, но результат не тот, к которому я готовился. Я несколько раз подбил Юбенка, но так и не смог довести дело до конца»

Бой Бенна против бывшего временного чемпиона мира WBA Юбенка продлился все 12 раундов. Конор уступил единогласным решением судей, впервые проиграв в карьере за 24 боя.