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    Конор Бенн хочет взять реванш у Криса Юбенка

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Популярный британский боксер-средневес Конор Бенн заинтересован в ответном поединке со своим соотечественником Крисом Юбенком.

    Конор Бенн и Крис Юбенк
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    Конор Бенн и Крис Юбенк

    «Это тяжело принять. Я не думал, что бой будет таким напряженным, я не собирался проигрывать и хочу отомстить. Я не думал, что проиграл бой, но я не хочу заблуждаться и говорить, что выиграл его. Бездействие сыграло большую роль. Это был напряженный поединок, и я мог бы выступить лучше. Возможно, 14 месяцев без выступлений сыграли свою роль. Я рад, что смог дать вам, ребята, хороший бой, но результат не тот, к которому я готовился. Я несколько раз подбил Юбенка, но так и не смог довести дело до конца»

    Бой Бенна против бывшего временного чемпиона мира WBA Юбенка продлился все 12 раундов. Конор уступил единогласным решением судей, впервые проиграв в карьере за 24 боя.

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