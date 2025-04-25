Крис Юбенк: Бенн непобежденный, но я не знаю, как он справится со мной

Бывший временный чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBAуверен в легкой победе надв предстоящем поединке в Лондоне 26 апреля.

«В начале моей карьеры я был сыном Криса Юбэнка старшего. Теперь никто так меня не называет, меня никогда так не представляют, потому что я прошел свой собственный путь в этом виде спорта. То, чего нельзя добиться, просто будучи чьим-то сыном.

Ты не добьешься успеха, если не будешь настоящим. Если ты не будешь верен себе, не будешь таким, какой ты есть, как мужчина, как боец, ты не добьешься того, чего добился я.

Конору Бенну еще многое предстоит сделать, многое доказать. У него было отличное начало: он непобедим, у него есть фанаты, у него есть последователи. Но он еще не дрался с такими монстрами, как я.

Это будет первый раз, когда он окажется наедине с по-настоящему опасным человеком. И я не знаю, как он с этим монстром справится», — добавил Юбенк.