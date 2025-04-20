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    Дю Плесси снялся с поединка с Чимаевым на UFC 317 из-за травмы

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Роберт Уиттакер Шон Стрикланд Хамзат Чимаев Дрикус Дю Плесси
    Стало известно, что действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси не сможет подраться против Хамзата Чимаева на 317-м номерном турнире из-за травмы.

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    Теперь их поединок откладывается на неопределенный срок. При этом UFC не намерен искать для Хамзата нового оппонента и проводить бой за временный титул в среднем весе.

    Напомним, что Дю Плесси ранее уже дважды защитил титул. В прошлом году он одолел удушающим приемом Исраэля Адесанью. В начале 2025-го выиграл по очкам у Шона Стрикленда.

    Чимаев сейчас занимает третью строчку в рейтинге среднего веса UFC. В октябре прошлого года Хамзат одержал победу сабмишном в первом раунде над Робертом Уиттакером.

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