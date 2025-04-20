Дю Плесси снялся с поединка с Чимаевым на UFC 317 из-за травмы

Стало известно, что действующий чемпион UFC в среднем весене сможет подраться противна 317-м номерном турнире из-за травмы.

Теперь их поединок откладывается на неопределенный срок. При этом UFC не намерен искать для Хамзата нового оппонента и проводить бой за временный титул в среднем весе.

Напомним, что Дю Плесси ранее уже дважды защитил титул. В прошлом году он одолел удушающим приемом Исраэля Адесанью. В начале 2025-го выиграл по очкам у Шона Стрикленда.

Чимаев сейчас занимает третью строчку в рейтинге среднего веса UFC. В октябре прошлого года Хамзат одержал победу сабмишном в первом раунде над Робертом Уиттакером.