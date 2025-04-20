Баутиста считает, что победа над Верой приблизит его к титульному бою

Топовый боец легчайшего дивизионавидит всоперника, победа над которым поможет ему получить титульник в их дивизионе.

«Между нами нет вражды или чего-то подобного. Я видел Веру в Бостоне. Мы здоровались друг с другом то тут, то там. У нас даже один менеджер.

Сейчас Марлон занимает седьмую строчку в дивизионе, победа над ним поставит меня прямо на край первой пятерки. У "Чито" громкое имя, а на пике своей карьеры, я дерусь с лучшими.

Но я не вижу, чтобы Марлон сильно изменился. Я думаю, что он попытается кое-что исправить, чтобы стать тем, кем он хочет быть, и продолжать делать то, что принесло ему победы в некоторых боях.

Возможно, он поработал над защитой в борьбе, потому что это было его ахиллесовой пятой в последних нескольких боях. Но я не вижу сильных изменений в его игре», — добавил в завершении Баутиста.