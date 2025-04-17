Дэн Иге может подраться в следующем бою с Патрисио Питбулем

Бывший чемпион Bellator в двух дивизионах, недавно дебютировавший в UFC, согласен провести бой с

«Иге, Стерлинг, Лопес, все они хорошие бойцы, и я думаю, что Дэн будет следующим соперником. Если бы я победил Яира Родригеса, то сейчас точно был бы в топ-5, и люди спрашивали бы меня, не хочу ли я побороться за пояс. Теперь мне приходится смотреть на топ-15. Это немного расстраивает, но я понимаю, что сейчас так и должно быть»

Патрисио провел дебютный бой на UFC 314, где уступил единогласным решением судей бывшему временному чемпиону полулегкого веса Яиру Родригесу.

В том же карде выступил и Дэн Иге. Американец, замыкающий топ-15 в категории до 66 кг, в своем поединке одолел техническим нокаутом Шона Вудсона.