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    Доусон: Чендлеру не место в топ-15, я был уверен, что Пэдди его побьет

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт
    Американский боец ММА Грант Доусон, одноклубник бывшего претендента на титул UFC в легком весе Дастина Порье, считает, что Майкл Чендлер не соответствует уровню топ-15 в их дивизионе.

    Грант Доусон
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    Грант Доусон

    «Я критиковал Чендлера на протяжении многих лет. Я всегда считал, что он не заслуживает того, чтобы входить в топ-15. Сейчас он, кажется, у него лишь 2 победы и 5 поражений в UFC.

    Да, конечно, его предыдущие соперники — все очень сильные парни. Если следующим соперником Майкла Чендлера станет кто-то из топовых бойцов, а не новичок, я думаю, что UFC просто окажет ему медвежью услугу.

    Я с первого дня был уверен, что Пэдди победит Майкла Чендлера, но не думал, что он сделает это так. Я думал, что Майкл будет выигрывать весь бой, а потом сделает что-то в своем духе и найдет способ проиграть.

    Но нет, он все время получал по заслугам. Пэдди — это сила, с которой нужно считаться. Мне интересно посмотреть, с кем они поставят его в следующий раз», — отметил Доусон.

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