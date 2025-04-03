Иэн Гэрри уверен в своей победе над Карлосом Пратесом

Седьмой номер рейтинга полусреднего веса UFC заявил , что победит, несмотря на отсутствие подготовки к бою.

«Я в восторге от этого боя. UFC говорит: нам нужен кто-то, чтобы спасти бой, кого мы вызовем? И они снова вызывают меня. Почему? Потому что я настоящий боец, который хочет драться с лучшими в мире. Я собираюсь показать всем, насколько я хорош. Карлос Пратес великолепен, но это мой мир. Я люблю драться. В этом мире я не люблю ничего больше, чем драться. Канзас-Сити, поехали. Ирландия, покупайте билеты, покупайте авиабилеты. Бразилия, покупайте билеты на этот бой»

Бой Гэрри и Пратеса состоится 27 апреля на турнире в Канзасе. Иэн согласился выйти на этот поединок на четырехнедельном уведомлении вместо Джеффа Нила.