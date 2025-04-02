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    Иэн Гэрри подерется с Карлосом Пратесом 27 апреля в Канзасе

    Бои ММА UFC Иэн Гарри Шавкат Рахмонов
    Ирландский боец смешанных единоборств Иэн Гэрри согласился на коротком уведомлении выйти на поединок с Карлосом Пратесом на турнире UFC в Канзесе 27 апреля.

    Карлос Пратес
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    Карлос Пратес

    Бразилец изначально должен был встретиться с Джеффом Нилом на UFC 314, однако соперник снялся с боя из-за травмы. Пратес сейчас располагается на седьмой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона.

    Ранее он одержал 4 победы подряд нокаутом с момента своего дебюта в прошлом году. Гэрри занимает седьмую строчку в категории до 77 кг.

    До недавнего времени ирландец был непобежденным и шел на серии из 15-ти выигранных поединков в смешанных единоборствах. Но в последнем бою Гэрри потерпел поражение единогласным решением судей от Шавката Рахмонова.

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