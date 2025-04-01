Нокаут в бою Руффи и Грина признан лучшим в марте, по версии MMAJunkie

Спортивный порталпризнал нокаут в поединкелучшим за прошедший месяц. Их бой проходил в рамках легкого дивизиона на турнире UFC 313 9 марта.

Тогда Маурисио Руффи в первом раунде ударом ногой с разворота в голову финишировал Бобби Грина на отметке в 2 минуты и 7 секунд.

Для бразильского легковеса эта победа стала третьей кряду в промоушене с момента дебюта. Всего в активе Руффи 12 выигранных поединков в смешанных единоборствах и одно поражение.

Грин проиграл уже в третий раз 4 боя. У Бобби в карьере 32 победы, 17 поражений и один поединок завершился вничью. Сейчас «Кингу» 38 лет, в UFC он выступает с февраля 2013 года.