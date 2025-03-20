Кормье о карьере Макгрегора: Все это печально после того, что Конор достиг в ММА

Спортивный комментаторнадеется на более успешный финал карьерыв UFC, чем 2 поражения кряду от

«Для меня это немного грустно из-за следующего: когда в ММА приходит такой успешный парень, ты надеешься, что в последний раз все-таки увидишь его в октагоне, даже если он проиграет снова.

Не хочется, чтобы последним воспоминанием о Коноре было то, как он сидит в октагоне со сломанной ногой и кричит на жену Дастина Порье. Это было самое безумное что, я когда-либо видел.

Казалось, что, когда он вышел на второй бой с Порье, то был новым и искренним. Но дальше Макгрегор выглядел еще более нелепо, чем в третьем бою с Порье. Для меня это печальная картина после всего, чего Конор достиг в мире смешанных единоборств», — заявил Кормье.