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    Александр Усик согласен выступить в боксерской лиге Даны Уайта

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Дана Уайт 
    Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик не против подраться в новой боксерской лиге, созданной президентом UFC Даной Уайтом.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Замечательно, что появляются новые варианты, и я их поддерживаю. Многие люди думают, что может не получиться, но важно пробовать что-то новое. Я не против выступить там, но меня пока что не пригласили участвовать в этой лиге. Если поступит такое предложение, мы с моей командой серьезно его рассмотрим»

    Напомним, что меньше месяца назад президент UFC Уайт объявил о запуске своей новой боксерской лиги вместе с промоутером из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом и главой WWE Ником Ханом.

    Планируется провести 4 громких турнира в течение следующих двух лет, и чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик один из первых кандидатов, с кем лига хочет заключить контракт.

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