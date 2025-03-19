Александр Усик согласен выступить в боксерской лиге Даны Уайта

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO не против подраться в новой боксерской лиге, созданной президентом UFC

«Замечательно, что появляются новые варианты, и я их поддерживаю. Многие люди думают, что может не получиться, но важно пробовать что-то новое. Я не против выступить там, но меня пока что не пригласили участвовать в этой лиге. Если поступит такое предложение, мы с моей командой серьезно его рассмотрим»

Напомним, что меньше месяца назад президент UFC Уайт объявил о запуске своей новой боксерской лиги вместе с промоутером из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом и главой WWE Ником Ханом.

Планируется провести 4 громких турнира в течение следующих двух лет, и чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик один из первых кандидатов, с кем лига хочет заключить контракт.