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    Дариуш выбрал Пимблетта фаворитом в бою с Чендлером

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Бенэил Дариуш Пэдди Пимблетт
    Представитель топ-10 легкого дивизиона UFC Бенеил Дариуш видит у Пэдди Пимблетта хорошие шансы на победу в бою с Майклом Чендлером, который пройдет 22 марта.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Я думаю, что для Пэдди это идеальный вариант. Вы можете быть фанатом Чендлера, кем угодно, но вы должны помнить, что у него всего 2 победы в шести боях в UFC. Честно говоря, я не думаю, что он на пути к вершине. Майкл на спаде, и для Пэдди это идеальное время, чтобы встретиться с ним. Я думаю, что у Пимблетта очень хорошие шансы победить.

    Оливейра в прошлом бою смог провести несколько тейкдаунов Чендлеру, чего, честно говоря, я не ожидал. Я думал, что он проведет один или два тейкдауна, но то, что он смог переводить его в каждом раунде, меня очень удивило. Вероятно, бой будет проходить в стойке, но если Пэдди будет ориентироваться на борьбу, то добьется больших успехов», — считает Дариуш.

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