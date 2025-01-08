Уайлдер подерется с Шоу на апрельском турнире в США

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCпроведет следующий поединок на одном из турниров в США в апреле.

Его соперник — внерейтинговый боец Стефан Шоу, у которого 20 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. Свои последние 2 поединка он проиграл.

Уайлдер ранее также уступил 2 раза кряду. В декабре 2023-го «Бронзовый бомбардировщик» проиграл по очкам Джозефу Паркеру. Летом прошлого года Деонтей был нокаутирован Чжаном Чжилэем.

На счету Деонтея 43 победы, одна ничья и 4 поражения на ринге. Напомним, что в статусе чемпиона мира WBC он пробыл 5 лет и провел 10 удачных защит пояса.