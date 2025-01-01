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    Менеджер Махачева: Ислам побьет Перейру, снесет с ног и задушит его

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Алекс Перейра
    Спортивный промоутер Али Абдель-Азиз считает, что чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев побьет всех своем дивизионе, в полусреднем, в среднем и даже обладателя титула в категории до 93 кг Алекса Перейру.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Я не думаю, что кто-то из бойцов весом от 70 до 84 кг может победить Ислама Махачева. Его не существует. Я считаю, что Ислам может победить кого угодно в любой день.

    Это то, во что я верю, потому что как он показал невероятное развитие и самосовершенствование. Я думаю, что Ислам победит Алекса Перейру в полутяжелом весе, я уверен.

    Махачев просто снесет его с ног и добьет, задушит его. Алекс Перейра может нокаутировать любого на планете, если дотронется до тебя, но я думаю, что Ислам Махачев хорош.

    По уровню мастерства я считаю его одним из лучших бойцов, самых разносторонних бойцов, которых мы когда-либо видели», — заявил Али Абдель-Азиз.

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