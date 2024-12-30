Хилл о поражении Перейре: Был ли я на 100% готов к бою из-за травмы?

Бывший чемпион полутяжелого веса UFC считает , что травма и недостаточные сроки восстановления повлияли на поражение в бою с

«Я не люблю оправдываться, но был ли я на 100% готов к бою из-за травмы? Я имею в виду, что для любого, кто перенес операцию на ахиллесовом сухожилии или знает что-либо об операциях на ахиллесовом сухожилии, понимает — девять месяцев не идеальный срок для восстановления. Но в конечном счете я принял бой. Я рассчитывал на себя и вышел на бой. Так что случилось то, что случилось»

Титульный бой Перейры и Хилла возглавил турнир UFC 300. Тогда Алекс одержал победу нокаутом в первом раунде, проведя первую удачную защиту пояса в полутяжелом дивизионе.