Шон Брэди хочет подраться с Леоном Эдвардсом в марте в Лондоне

Пятый номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC намерен провести поединок с бывшим чемпионом их дивизионана турнире в Лондоне в марте.

«Я хочу поехать в Лондон и сразиться с Леоном на его домашней территории 22 марта. Надеюсь, UFC сможет это организовать, но посмотрим, как все сложится»

Брэди в своем последнем поединке одолел единогласным решением судей экс-претендента на титул в их весовой категории Гилберта Бернса. Эдвардс летом в Англии проиграл по очкам Белалу Мухаммаду и лишился титула.

До этого Леон шел на серии из 11 выигранных поединков кряду. До поражения от Белала он в третий раз кряду защитил пояс, побив Колби Ковингтона.