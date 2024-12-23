Тедди Атлас: Усик один из величайших боксеров нашей эпохи

Знаменитый тренер боевых искусствназвал чемпиона мира WBA, WBO и WBC в тяжелом весевеличайшим боксером без слабых мест.

«Он заслужил право быть упомянутым вместе со всеми лучшими бойцами. Он — один из величайших в нашей эпохе. У него нет ни одной слабости. И самое важное, что в конце концов, самая сильная его часть — это разум.

Он всегда контролирует себя. Всегда. Думал, что Тайсон будет лучше, и он был лучше, надо отдать ему должное за это.

Вместо того, чтобы просто ходить по рингу и позволять Усику изматывать его давлением, как он сделал в первый раз, он использовал размах рук, он занял грамотную позицию, он заставил Усика пробиваться к нему.

Его не толкали по всему рингу, а это утомляет. Фьюри надо отдать должное, он правился гораздо лучше. Но Усик делает то, что делает. Он находит способ победить», — заявил Атлас.