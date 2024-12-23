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    Адесанья рассказал, почему хочет подраться с Чимаевым

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья объяснил, почему он заинтересован в поединке с непобежденным Хамзатом Чимаевым.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Я был удивлен тем, как Хамзат прошел через Роба. Это было безумие. Это было круто. Мне захотелось сразиться с ним. Я подумал: ого, этот парень действительно очень хорош. И я тоже очень хорош в этом. Я почти забыл, каким великим я был. Я осуществил свои мечты в этой игре. Но у меня еще есть мечты, которых я хочу достичь. Я точно верну пояс. Но это уже не так важно. Я хочу получить чью-нибудь душу»

    Чимаев на сегодняшний день занимает третью строчку в рейтинге среднего веса UFC. В последнем поединке он победил Роберта Уиттакера удушающим приемом в первом раунде.

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