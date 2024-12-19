Тедди Атлас рассказал, почему Усик победит Фьюри в реванше

Знаменитый тренер по боксууверен в победенадв ответном поединке за 3 чемпионских пояса в тяжелом весе, который состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде.

«Я ставлю на Усика. Я думаю, что он победит. Этот парень находит способы побеждать. Это у него в крови. Я не думаю, что он постоянно побеждает случайно. Он находит способ побеждать. В первом бою они отдали на ринге большую часть себя.

Это был адский бой, и оба парня получили травмы, особенно Фьюри. Оба парня стареют, и это тоже играет роль. Они оба много сил оставили в мае на ринге, но вопрос в том, кто отдал их больше.

Для меня этот бой сводится к следующему: кто больше оставил на ринге в первом бою, тот проиграет во втором. И я собираюсь сказать, что это был Фьюри. Если я прав, то Усик победит. А если я неправ, то это будет очень тяжелый бой. В любом случае, я ставлю на Усика», — добавил Атлас.