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    Тедди Атлас рассказал, почему Усик победит Фьюри в реванше

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик Тайсон Фьюри
    Знаменитый тренер по боксу Тедди Атлас уверен в победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри в ответном поединке за 3 чемпионских пояса в тяжелом весе, который состоится в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Я ставлю на Усика. Я думаю, что он победит. Этот парень находит способы побеждать. Это у него в крови. Я не думаю, что он постоянно побеждает случайно. Он находит способ побеждать. В первом бою они отдали на ринге большую часть себя.

    Это был адский бой, и оба парня получили травмы, особенно Фьюри. Оба парня стареют, и это тоже играет роль. Они оба много сил оставили в мае на ринге, но вопрос в том, кто отдал их больше.

    Для меня этот бой сводится к следующему: кто больше оставил на ринге в первом бою, тот проиграет во втором. И я собираюсь сказать, что это был Фьюри. Если я прав, то Усик победит. А если я неправ, то это будет очень тяжелый бой. В любом случае, я ставлю на Усика», — добавил Атлас.

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