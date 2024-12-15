Мухаммад о поражении Ковингтона: У него вновь будет много оправданий

Чемпион UFC в полусреднем весе отреагировал на поражениеотна турнире в Тампе техническим нокаутом в третьем раунде.

«Я знаю, что у Ковингтона, как всегда, будет много оправданий, но он просто отстой. Думаю, что Бакли сейчас нокаутирует и Камару Усмана»

Бой Ковингтона и Бакли в полусреднем весе возглавил турнир в Тампе. Все 3 раунда проходили с явным преимуществом Хоакина, а по истечении 15-ти минут медицинская бригада не допустила Колби к продолжению поединка.

Для Ковингтона это второе поражение кряду. Победная серия Бакли в полусреднем весе составляет уже 6 поединков. В трех из них 30-летний американец выиграл досрочно.