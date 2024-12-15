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    Мухаммад о поражении Ковингтона: У него вновь будет много оправданий

    Бои ММА UFC Камару Усман Колби Ковингтон Белал Мухаммад Хоакин Бакли
    Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на поражение Колби Ковингтона от Хоакина Бакли на турнире в Тампе техническим нокаутом в третьем раунде.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Я знаю, что у Ковингтона, как всегда, будет много оправданий, но он просто отстой. Думаю, что Бакли сейчас нокаутирует и Камару Усмана»

    Бой Ковингтона и Бакли в полусреднем весе возглавил турнир в Тампе. Все 3 раунда проходили с явным преимуществом Хоакина, а по истечении 15-ти минут медицинская бригада не допустила Колби к продолжению поединка.

    Для Ковингтона это второе поражение кряду. Победная серия Бакли в полусреднем весе составляет уже 6 поединков. В трех из них 30-летний американец выиграл досрочно.

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