Рахмонов получил серьезную травму ноги в бою с Гэрри

Бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионах заявил , чтодрался сс серьезной травмой ноги.

«Если бы я был Белалом Мухаммадом, я бы на самом деле, был рад посмотреть такой бой, потому что Шавкат Рахмонов не был похож на себя. Хотя после боя я узнал, что у него была травма. Я думаю, что он, возможно, порвал переднюю крестообразную связку колена на старте поединка. Конечно, с порванной связкой в колене ты не будешь выглядеть, как убийца, каким ты был в предыдущих боях»

Бой Рахмонова и Гэрри прошел все 5 раундов. Шавкат одержал победу единогласным решением судей, нанеся ирландцу первое поражение в профессиональной карьере.