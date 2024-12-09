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    Рахмонов получил серьезную травму ноги в бою с Гэрри

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Даниэль Кормье Белал Мухаммад Иэн Гарри
    Бывший чемпион UFC в тяжелом и полутяжелом дивизионах Даниэль Кормье заявил, что Шавкат Рахмонов дрался с Иэном Гэрри с серьезной травмой ноги.

    Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри
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    Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри

    «Если бы я был Белалом Мухаммадом, я бы на самом деле, был рад посмотреть такой бой, потому что Шавкат Рахмонов не был похож на себя. Хотя после боя я узнал, что у него была травма. Я думаю, что он, возможно, порвал переднюю крестообразную связку колена на старте поединка. Конечно, с порванной связкой в колене ты не будешь выглядеть, как убийца, каким ты был в предыдущих боях»

    Бой Рахмонова и Гэрри прошел все 5 раундов. Шавкат одержал победу единогласным решением судей, нанеся ирландцу первое поражение в профессиональной карьере.

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