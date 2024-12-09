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    Перейра дал согласие на поединок с Джонсом

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Джон Джонс
    Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра готов подраться с обладателем титула тяжелого дивизиона Джоном Джонсом в следующем бою.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Все знают, что я заинтересован в поединке с ним, и я был рад видеть, что он взял инициативу в свои руки и заявил об этом в микрофон, чтобы все знали, что он хочет со мной драться. Мы оба этого хотим, но все зависит не от нас. Мы должны посмотреть, какие планы у организации на наш счет»

    Джонс на UFC 309 провел первую удачную защиту титула в тяжелом весе, нокаутировав Стипе Миочича в третьем раунде. После боя «Баунс» бросил вызов Алексу Перейре.

    «Поатан» в 2024 году провел 3 удачных защиты титула в полутяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал в четвертом раунде Халила Раунтри.

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