Перейра дал согласие на поединок с Джонсом

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе готов подраться с обладателем титула тяжелого дивизионав следующем бою.

«Все знают, что я заинтересован в поединке с ним, и я был рад видеть, что он взял инициативу в свои руки и заявил об этом в микрофон, чтобы все знали, что он хочет со мной драться. Мы оба этого хотим, но все зависит не от нас. Мы должны посмотреть, какие планы у организации на наш счет»

Джонс на UFC 309 провел первую удачную защиту титула в тяжелом весе, нокаутировав Стипе Миочича в третьем раунде. После боя «Баунс» бросил вызов Алексу Перейре.

«Поатан» в 2024 году провел 3 удачных защиты титула в полутяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал в четвертом раунде Халила Раунтри.