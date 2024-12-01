Чемпион PFL Магомедкеримов хочет перейти в UFC

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион PFL в полусреднем весе, намерен перейти в ближайшее время в UFC.

«Я жду, когда PFL отпустит меня. Я хочу проверить свои силы в UFC. Если я смогу договориться с руководством о расторжении контракта, я поговорю о переходе в UFC. Если нет, я проведу еще один бой. На данный момент мы ждем разрешения ситуации с PFL. После этого мы начнем общаться с UFC»

Магомедкеримов сказал, что в настоящее время у него есть предложение о поединке с чемпионом Bellator в среднем весе Джонни Эбленом, но он все равно хотел бы сменить обстановку.

Магомед ранее выигрывал дважды Гран-при PFL в полусреднем весе в 2018-м и 2023-м. В активе россиянина 34 победы и 6 поражений в карьере.