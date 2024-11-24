Прохазка подерется против Хилла на турнире UFC 311 в январе

Иржи Прохазка Фото: globallookpress.com
Бойцы на текущий момент занимают вторую и третью строчки в рейтинге. Прохазка в последний раз дрался против чемпиона полутяжелого веса на турнире UFC 303.
Тогда чех потерпел поражение нокаутом во втором раунде после пропущенного хай-кика в голову. В первом поединке в ноябре прошлого года бразилец выиграл у Прохазки аналогичным образом.
Хилл свой последний поединок также проводил против Алекса Перейры. Их противостояние состоялось на юбилейном турнире UFC 300, где Джамал потерпел поражение нокаутом в первом раунде.