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    Исраэль Адесанья рассказал, когда закончит карьеру в ММА

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Шон Стрикланд
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился планами насчет своей карьеры, заявив, что может завершить ее в течение трех лет.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Даже когда я проиграл Стрикленду, я чувствовал, что на моей спине мишень, и она до сих пор там, но после этого боя я был не в себе. Я не был привязан к результату. Я просто хотел покрасоваться и подраться.

    Я это сделал. Так что теперь я в таком положении, что не знаю, с кем мне драться и когда. Потому что я участвую только в главных боях, пятираундовых и титульных. Это все, чем я занимался последние сколько-то лет.

    Я уже сделал многое в этой игре, а ведь многие люди даже не доходят до пояса, не попадают в UFC. Я сделал это дважды. Я до сих пор единственный двукратный чемпион в среднем весе.

    Когда я закончу? Я не знаю. В 20 с чем-то я сказал: когда мне будет 34, я закончу с этой игрой. Сейчас мне 35. Я прошел половину пути, и мне определенно осталось несколько лет, может быть, три года. Но я знаю, что не хочу драться в 40 лет», — сказал Адесанья.

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