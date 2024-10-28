Хирн намерен организовать бой Джека Кэттерола и Теофимо Лопеса

Спортивный промоутер заявил , что действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весеможет стать следующим соперником

«Джек Кэттерол — один из самых недооцененных бойцов в мире. Я думаю, что иногда из-за его стиля люди не понимают, насколько он хорош. Я бы с удовольствием привез Теофимо Лопеса в Манчестер, чтобы Джек хорошенько поколотил его. Джек занимает второе место в рейтинге по версии WBO. Я думаю, что эта победа приблизит его к первому месту. Кто знает, что сделает Теофимо в такой ситуации?»

26 октября Кэттерол одержал победу по очкам над бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом. В активе Джека 30 выигранных поединков и только одно поражение на профессиональном ринге.