Россиянин Абдурашитов нокаутировал соперника ударом ногой в боксерском бою

Перспективный боец ONE Championshipодержал победу нокаутом противударом ногой в голову, но была одна проблема — он сделал это в боксерском поединке.

Битва на ринге складывалась не в пользу россиянина. Фараджи был близок к тому, чтобы нанести Идрису первое поражение в карьере.

В итоге непобежденный Абдурашитов был дисквалифицирован за то, что нокаутировал своего соперника из Ирана ударом ногой в голову в боксерском поединке.

Идрису присудили поражение. Теперь у него 7 побед и один проигрыш в восьми поединках в карьере. Также Абдурашитову грозит запрет на участие в турнирах ONE и пожизненная дисквалификация за грубое нарушение правил.