ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тим ЦзюПроигрыш Фундоре не был случайным. Тим Цзю провалился в бою с Муртазалиевым
    Все новости спорта

    Россиянин Абдурашитов нокаутировал соперника ударом ногой в боксерском бою

    Бои ММА ONE FC Сборная России Бокс
    Перспективный боец ONE Championship Идрис Абдурашитов одержал победу нокаутом против Багера Фараджи ударом ногой в голову, но была одна проблема — он сделал это в боксерском поединке.

    «Тимобайл-Арена»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тимобайл-Арена»

    Битва на ринге складывалась не в пользу россиянина. Фараджи был близок к тому, чтобы нанести Идрису первое поражение в карьере.

    В итоге непобежденный Абдурашитов был дисквалифицирован за то, что нокаутировал своего соперника из Ирана ударом ногой в голову в боксерском поединке.

    Идрису присудили поражение. Теперь у него 7 побед и один проигрыш в восьми поединках в карьере. Также Абдурашитову грозит запрет на участие в турнирах ONE и пожизненная дисквалификация за грубое нарушение правил.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова уверенно обыграет «Боруссию»?
  • «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартаку» нужно реабилитироваться
  • «Динамо» Мх — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • ЦСКА не предоставит шансы «Ахмату»
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 22 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры