Джонни Эблин: Я и Стрикленд лучшие бойцы-средневесы в мире

Чемпион Bellator в среднем весе назвал себя исильнейшими бойцами-средневесами в мире.

«Каждый раз, когда я выхожу и тренируюсь со Стриклендом в Вегасе, это тяжелые раунды. Иногда он побеждает меня, а иногда я его. Я действительно считаю, что мы лучшие бойцы-средневесы в мире. Тот факт, что я тренируюсь с ним, а сейчас мы выступаем в разных промоушенах, — это круто. И то, что мы тренируемся вместе, а также то, что мы оба хорошо зарабатываем»

Шон Стрикленд бывший чемпион UFC в среднем весе. На текущий момент он занимает первую строчку в рейтинге и является следующим претендентом на титул.